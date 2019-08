Precipita dal terrazzo della mansarda: 29enne trovato morto dai vicini

Il corpo a terra in un lago di sangue a Roma, precipitato dal terrazzo della mansarda fin giù nel cortile interno di casa. Così è stato trovato nella tarda mattinata di oggi un 29enne all'Infernetto, dove è cresciuto con la mamma e il fratello.



A scoprirlo i vicini che lo hanno notato ormai senza vita e chiamato i poliziotti. Sul posto gli agenti del commissariato Lido e i colleghi della scientifica insieme ai vigili del fuoco e al magistrato.

Nessuno, dalle ville vicine, avrebbe sentito grida e il giovane non avrebbe sul corpo segni di violenza o ferite d'arma da taglio o da fuoco. I poliziotti, che al momento non escludono alcuna pista, stanno ascoltando diversi conoscenti e i familiari, fuori Roma, oltre a un ragazzo amico della vittima notato all'arrivo degli agenti mentre tentava di rientrare nella casa.

