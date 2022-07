Turista inglese di 54 anni resta senza vita sul lettino per ore: «Pensavamo prendesse il sole»

Un turista ingelse è stato trovato morto dopo essere rimasto sdraiato su un lettino per ore sulla spiaggia di Stalida a Creta (Grecia). I bagnanti del litorale di Stalida hanno dichiarato di essere convinti che l'uomo stesse semplicemente prendendo il sole. Solo alcune ore dopo hanno notato che la vittima era rimasta nella stessa posizione, il che li ha spinti a sincerarsi delle sue condizioni.

I tentativi di svegliarlo però sono stati vani, l'uomo era privo di sensi. Le autorità sanitarie sono state immediatamente allertate, ma quando i paramedici sono arrivati ​​​​in spiaggia non c'è stato nulla da fare nonostante i ripetuti tentativi di rianimarlo. L'uomo era già senza vita.

Pesaro, notte d'amore con l'uomo conosciuto in chat: risveglio choc senza soldi e smartphone

Turista inglese lasciato morto per ore sulla spiaggia a Creta, attesa l'autopsia

Rivelata l'età, 54 anni ma non l'identità del cittadino inglese. Un portavoce britannico dell'Ufficio per gli affari esteri ha affermato che la famiglia dell'uomo è in questo momento affiancata dagli uffici dei diplomatici d'oltre manica presenti sull'isola. Il corpo del 54enne sarà sottoposto ad autopsia nelle prossime ore.