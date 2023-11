Ragazzo di 22 anni muore soffocato da un boccone di mozzarella: stava cenando al ristorante prima di cominciare il turno da cameriere

Muore al ristorante prima del turno di lavoro come cameriere. A ucciderlo, probabilmente, un boccone di mozzarella che lo avrebbe soffocato o un malore. La vittima è un ragazzo di 22 anni, che prima di cominciare il turno da cameriere si è fermato a cenare. In fase di accertamento le cause del dramma.

Il dramma al ristorante

La tragedia è avvenuta oggi, domenica 5 novembre, in un ristorante di San Martino Al Cimino, frazione di Viterbo. Sul posto i sanitari del 118 che hanno inutilmente tentato di rianimare il ragazzo. Presenti anche i carabinieri della stazione locale.