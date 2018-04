Morto Shah Marai: il fotografo che raccontava l'Afghanistan: è esploso su una bomba

di Alessia Strinati

Attacco kamikaze, 29 morti tra cui 8 reporter. Doppia esplosione, la seconda era una trappola per giornalisti e soccorsi

realizzato oggi dall'nel quartiere centrale di Shash Darak a, dietro l'ambasciata statunitense e il quartier generale della Nato. Ma chi era quest'uomo? Marai era il reporter principale per l'Agenzia France Press, ed è stato ucciso insieme ad altri otto giornalisti delle emittenti locali, durante l'attentato. Con lui se ne va anche una speranza per questo paese che era stato raccontato dalla sua macchina fotografica per anni.Marai parlava di un Afghanistan che voleva una nuova speranza dopo la lunga dittatura talebana. Il paese, ancora vittima del terrorismo, sta lentamente cercando di andare avanti e il fotografo aveva mostrato al mondo questo desiderio di rinascita. Nel 1998, ancora sotto il regime talebano, aveva iniziato a lavorare per le strade di Kabul con una macchina fotografica nascosta. Ovviamente in quel periodo non si firmava con il suo vero nome per paura di ritorsioni ma era stato in grado di mostrare al mondo quello che accadeva a causa del regime.Fino al 2000, quando anche le ultime agenzie straniere vennero cacciate dall'Afghanistan solo Marai rimase a coprire la storia a Kabul. Ha raccontato la guerra, la liberazione e il ritorno dei talebani, il terrorismo, sempre con coraggio, fino ad oggi che purtroppo è morto proprio facendo quello che aveva sempre fatto con grande passione.