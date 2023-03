Muore schiacciato dal trattore: il cadavere scoperto dopo ore dal fratello

COLLEPASSO - Incidente mortale sul lavoro ieri sera alla periferia di Collepasso, comune nel Salento. A perdere la vita, il 69enne Vincenzo Malorgio, ex perito agrario. La tragedia si sarebbe consumata mentre Malorgio arava la terra con il suo piccolo trattore. L'uomo si sarebbe scontrato con un grosso ramo di un albero, rimanendo incastrato. Poi forse un brusco movimento o un'accelerata imprevista del mezzo agricolo, si presume abbia causato la rottura dell'osso del collo all'uomo.

L'allarme da parte del fratello

La tragedia è stata scoperta alcune ore dopo dal fratello della vittima, preoccupato dell'assenza da casa del 69enne. L'uomo ha raggiunto la campagna in contrada "Mezzana" tra Galatina e Collepasso, ed ha trovato il fratello ormai esanime. Sotto choc ha chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine ma per Vincenzo Malorgio, non c'era più nulla da fare. Eseguiti i rilievi e ricostruita la dinamica dei fatti, sentito poi il pubblico ministero di turno, a notte fonda la salma è stata restituita alla famiglia.