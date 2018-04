Gioielliere muore colpito da un albero mentre sistema il giardino di casa

PREGANZIOL - Il titolare di una nota gioielleria è morto, schiacciato da un albero, in via Bacchina 30 a Sette Comuni di Preganziol, nelle vicinanze della trattoria Perla. L' uomo, 62 anni, ha perso la vita mentre sistemava il giardino della sua abitazione. Un grosso albero gli è crollato addosso: fatali le ferite riportate nonostante i soccorsi di 118 e Vigili del fuoco. L'allarme è scattato verso le 17. Per chiarire quanto accaduto sono intervenuti anche i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA