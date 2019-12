Ultimo aggiornamento: 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo di 48 anni, residente a, è morto scivolando lungo un ripido sentiero sotto il rifugio Antelao e precipitando a valle per 200 metri. Il suo cadavere è stato scoperto dagli uomini del Soccorso alpino che si erano levati in volo con un elicottero dopo l'allarme dato dalla famiglia. Il 48enne non si era infatti presentato al pranzo di famiglia per il Natale. Le ricerche erano partite da una baita nella zona di San Dioniso, dove si presumeva si trovasse. La salma è stata trasportata all'ospedale di Pieve di Cadore .