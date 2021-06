Morto il principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, aveva 77 anni

È morto il giorno prima del compleanno della Repubblica italiana, il Principe Amedeo di Savoia. La notizia è stata comunicata dalla famiglia. Il principe stava aspettando le dimissioni dall'ospedale San Donato di Arezzo in cui era ricoverato da giovedì 27 maggio per un intervento chirurgico. La morte è avvenuta per arresto cardiaco.

Dopo l'intervento chirurgico a un rene, il decorso clinico del duca Amedeo D'Aosta era stato giudicato buono dai medici tanto che era già stata programmata la sua dimissione. Invece la notte scorsa c'è stato il decesso.

«La Real Casa di Savoia annuncia: questa mattina si è spento, in Arezzo, S.A.R. il Principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca d'Aosta». Lo si legge in un comunicato diffuso dai famigliari.

I duchi d'Aosta

Il principe Amedeo era un membro di Casa Savoia e imprenditore italiano, conosciuto anche con i titoli di cortesia di duca d'Aosta, principe della Cisterna e di Belriguardo, marchese di Voghera e conte di Ponderano.

Nel 2006 Amedeo aveva rivendicato per sé il titolo di duca di Savoia e il ruolo di Capo della Real Casa (in una disputa dinastica contro Vittorio Emanuele di Savoia).

