Addio a Piero Rossi, l'imprenditore e politico aveva 69 anni. Lascia due figlie che vivono a Barcellona

E’ morto ieri notte a 69 anni, all’ospedale di Sant’Omero, dove era ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, Piero Rossi, esponente della sinistra di Martinsicuro, in provincia di Teramo. Imprenditore della pelletteria, non ha mai mancato il suo sostegno alle iniziative di aggregazione del popolo della sinistra, e non soltanto. Dirigente del Pci in anni lontani, Rossi è stato pure uno degli animatori delle Feste dell’Unità. Sempre propositivo, sempre pronto a schierarsi dalla parte dei più deboli. «Ci ha lasciato il compagno Piero Rossi (detto “Bo”) - lo ricorda su Fb, Sandro De Santis, con lui in amministrazione comunale per diversi anni, attualmente responsabile dello Spi-Cgil in Val Vibrata - Sotto casa sua fu aperta la prima Camera del Lavoro della zona. Sempre politicamente impegnato, fu eletto due volte consigliere comunale e ricoprì anche la carica di vice sindaco. Un forte abbraccio alle figlie Tania e Valentina». Le quali si trovano a Barcellona e stanno rientrando in Italia. I funerali non sono stati ancora fissati.

