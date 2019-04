Il marito scompare, moglie lo scopre morto in auto con il "trova iPhone"

MALPENSA - Dramma e morte nel parcheggio dell'aeroporto Malpensa. Al parcheggio P 5 del terminal 2 , è stato trovato un uomo esanime all'interno della sua auto, una Mercedes nera modello ML . A lanciare l'allarme erano state due donne, tra cui la moglie grazie al localizzatore per iPhone che aveva segnalato la presenza del telefonino proprio in quel luogo: l'uomo era sdraiato sul lato guida già privo di vita . Subito sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso sanitario e le forze dell'ordine che hanno confermato la morte del signore.



A quanto pare Mercedes è entrata nel parcheggio l'8 aprile, quindi l'uomo si è sentito male ed era morto da ben tre giorni. Il suo cadavere era in auto senza che nessuno se ne fosse accorto, la moglie si era quindi preoccupata e grazie alla tecnologia è riuscita a trovare il marito. Purtroppo, però, privo di vita.

