Va in palestra: si sente male e muore a fine allenamento a 48 anni

E' deceduto a 48 anni, dopo un allenamento in palestra a Rieti. Il tragico destino che ha posto la parola fine all'esistenza del reatino Andrea Lunari, da sempre appassionato di sport. L'uomo, molto conosciuto in città, si è sentito male subito dopo aver terminato il suo allenamento.



Sul posto si sono portati uomini della polizia,oltre naturalmente al personale del 118. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. E' intervenuto anche il magistrato di turno, ascoltate le testimonianze delle persone presenti.



La salma di Andrea Lunari sarà ora sottoposta ad autopsia per accertare le cause che ne hanno determinato il decesso. Ultimo aggiornamento: 2 August, 08:42