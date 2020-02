Reggio Emilia, va in gita in montagna: scivola sul ghiaccio e muore a 49 anni

Ultimo aggiornamento: 20:59

Reggio Emilia, va in gita in montagna: scivola sul ghiaccio. Un uomo di 49 anni di Campegine (Reggio Emilia) è morto dopo essere scivolato sul ghiaccio durante un'escursione sul Monte Cipolla, nell'Appennino Reggiano. Dopo l'allarme, lanciato nel primo pomeriggio, le operazioni sono state piuttosto complicate per la presenza della nebbia. L'intervento dei tecnici del Soccorso alpino è ancora in corso.LEGGI ANCHE:L'uomo era partito, insieme ad altri escursionisti del Cai di Cavriago, per una gita sul monte Cipolla nel gruppo del Cusna, vicino a Ligonchio. Vicino alla vetta è scivolato per diversi metri urtando le rocce. Erano le 13.40. Gli amici hanno dato l'allarme, non senza difficoltà a causa della scarsa copertura della rete telefonica Oltre al Soccorso alpino è stato attivato l'elicottero del soccorso che è riuscito a sbarcare sul posto il medico, l'infermiere e un tecnico, ma poi è dovuto rientrare a causa della nebbia. A causa delle lesioni riportate il medico non ha potuto fare altro che costatare il decesso. La salma è stata trasportata a valle dal personale del soccorso alpino.