Morto investito dal treno a 15 anni: aveva tentato di attraversare i binari a Chiari

Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato investito di striscio da un treno. E' accaduto questa sera poco distante dalla stazione di Chiari, in provincia di Brescia.

Il giovane è stato colpito dal treno in transito

Il giovanissimo, di origini albanesi ma nato e cresciuto a Chiari e residente non lontano, ha tentato di attraversare i binari proprio quando è passato il treno che lo ha colpito di striscio. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Castrezzato e quelli del Radiomobile della compagna di Chiari, la Polizia stradale e la Polfer, che cercheranno di definire i contorni della tragedia.

La dinamica della morte del 15enne alla stazione di Chiari

La vittima era appena scesa dal treno proveniente da Romano di Lombardia: era assieme a un gruppo di amici, tutti di Chiari. La comitiva non ha preso il sottopassaggio, bensì voleva attraversare in superficie le rotaie. Il quindicenne ha cercato di anticipare tutti e si è sporto sciaguratamente dalla banchina. Un treno in transito, un regionale diretto a Milano, lo ha urtato, sbalzandolo per una decina di metri, senza travolgerlo. Ma l'urto è stato violentissimo ed è risultato fatale: il 15enne è morto sul colpo.

La tragedia davanti agli amici sotto choc

Un impatto violentissimo avvenuto sotto gli occhi degli amici che hanno dato l'allarme. In pochissimo tempo alla stazione di Chiari nel bresciano sono arrivati molti ragazzi, amici e coetanei della vittima, increduli per l'accaduto e sconvolti per la tragedia che si è compiuta in pochi istanti.