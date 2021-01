Travolto e ucciso da un minorenne alla guida mentre parlava al telefono con gli amici

REGGIO CALABRIA - Capodanno choc a Reggio Calabria. Un uomo di 37 anni, di nazionalità marocchina è stato travolto ed ucciso da un’autovettura guidata da un 17enne, con a bordo altri tre giovanissimi. La vettura, una Renault Clio di colore nero procedeva verso la Chiesa di San Paolo alla Rotonda del capoluogo reggino.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era a piedi ed è stato travolto in prossimità di una curva proprio mentre parlava al telefono: gli amici con cui stava conversando allo smartphone in pratica hanno udito il botto e sono rimasti sconvolti quando l'uomo non rispondeva più al telefono. Il corpo del malcapitato è stato trascinato per una decina di metri ed ha terminato la propria corsa contro un marciapiedi ed un palo.

Le forze dell'ordine hanno subito fermato il minorenne che era alla guida dell'auto, ovviamente senza patente. Ora sottoposto a fermo.

