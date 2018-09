Incornato più volte dal toro nel recinto: morto sotto lo sguardo dell'amico

Il dramma si è consumato all'improvviso, in pochi attimi, sotto lo sguardo terrorizzato e impotente di un amico che ha visto morire così un agricoltore di 66 anni incornato da un toro di sua proprietà mentre stava pulendo il recinto dei bovini, dove si trovavano le mucche e, appunto, il toro killer, che mai prima di stamani aveva dato segni di aggressività. La vittima, Sorgi Gennai, era il titolare dell'azienda agricola di Riparbella, nel Pisano, dove è avvenuto l'incidente.



È stato il suo amico, che insieme a lui, si era recato stamani nell'azienda per sbrigare alcuni lavori di routine a raccontare l'accaduto e a dare l'allarme al 118: quando i sanitari sono giunti sul posto per Gennai non c'era più nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Volterra ( Pisa), che hanno informato l'autorità giudiziaria dell'accaduto, ma la salma di Gennai è già stata restituita alla famiglia, mentre il toro è stato affidato all'azienda agricola gestita dai familiari dell'agricoltore. Secondo quanto riferito dall'amico, il 66enne è stato aggredito all'improvviso alle spalle.



Il toro lo ha scaraventato a terra dentro al recinto e poi lo ha incornato più volte con un'inaudita ferocia provocandogli lesioni mortali in pochi attimi. L'amico è stato richiamato dalle urla dell'agricoltore, che forse ha anche cercato, senza riuscirci, di allontanarsi dal recinto, ma non ha potuto salvarlo dalla furia dell'animale.



Solo in un secondo momento è riuscito a distrarre il toro e ad allontanarlo impiegando il decespugliatore con il quale stava pulendo il terreno circostante riuscendo così a trascinare il corpo di Gennai fuori dal recinto ma ormai per lui non c'era più nulla da fare.

