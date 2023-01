Morto nell'incidente stradale sotto la Cascata delle Mamore, Manuel lascia una bimba piccola

TERNI Manuel Galeazzi, l'uomo di 36 anni morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la strada Valnerina, sabato notte davanti alla Cascata delle Marmore, viveva a Macenano di Ferentillo e lavorava da tempo alla stazione di servizio di Montefranco; era padre di una bimba di 6 anni.

Di Ferentillo anche l'operaio di 26 anni, di origine romena, che dopo aver provocato l'incidente è fuggito, ferito, lungo i campi e fermato dopo poche ore. Ora si trova piantonato all'ospedale Santa Maria di Terni in attesa delle decisione del sostituto procuratore Rafafele Pesiri. La sua auto, una Alfa Romeo, dopo l'impatto ha preso fuoco ed ad aiutarlo ad uscire dall'abitacolo è stato un automobilista che aveva assistito a tutta la scena. Mentre, per Manuel non c'è stato nulla da fare, dopo l'impatto è è stato sbalzato dalla Smart che guidava ed è morto sul colpo.