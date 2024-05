Morto a 68 anni il giornalista Franco Di Mare, aveva 68 anni: aveva il mesotelioma, raro tumore legato all'amianto

È morto Franco Di Mare, lo annuncia la famiglia con una nota. ''Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie''. Il popolare giornalista e conduttore televisivo aveva 68 anni: la sua ultima apparizione è stata a Che Tempo Che Fa, in collegamento da casa con Fabio Fazio. Proprio durante l'ospitata, il giornalista ha annunciato al mondo il cancro che lo ha colpito, il mesioteloma. «Questo tubicino che mi corre sul viso - aveva spiegato al conduttore in diretta - è un tubicino legato a un respiratore automatico e mi permette di respirare in modo forzato, ma mi permette di essere qui a raccontare, a parlare con te. Mi sono preso il mesotelioma, un tumore molto cattivo, legato alla presenza di amianto nell’aria e si prende tramite la respirazione di particelle di amianto».

L'amianto in Rai

Poi aveva puntato il dito contro la Rai: «Tutta la Rai, non parlo di quelli attuali, ma di tutti, quelli prima e quelli prima ancora. Posso capire che esistano ragioni di ordine sindacale e legale, chiedevo lo stato di servizio che è un mio diritto: "mi fate un elenco dei posti dove sono stato?", e lo chiedevo per sapere cosa si potrebbe fare a supporto della diagnosi. Sono spariti tutti.

Cos'è il mesoteloma

Se io posso anche arrivare a capire che possono esistere regioni legali e sindacali, quello che non capisco è il livello umano. Sono spariti, si sono negati al telefono, a me, come se fossi un questuante, e davanti a un atteggiamento del genere trovo un solo aggettivo: Ripugnante!». E in un'intervista rilasciata al Corriere della sera Di Mare sottolineava: «Il palazzo di viale Mazzini è pieno d’amianto. Sottovoce, ti sconsigliano di appendere quadri al muro».

Il mesotelioma maligno è un tumore raro che colpisce prevalentemente gli uomini. In Italia rappresenta lo 0,8 per cento di tutti i tumori diagnosticati nell'uomo e lo 0,3 per cento di quelli diagnosticati nelle donne. Secondo le stime dell’Associazione italiana registro tumori (AIRTUM), nel 2020 erano attesi circa 1.500 casi tra gli uomini e 500 tra le donne. Il 90 per cento dei mesoteliomi è dovuto all’esposizione ad amianto, un materiale che è stato utilizzato soprattutto negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso.