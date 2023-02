I cani abbaiano e l'uomo esce a vedere: poco dopo la moglie lo trova morto in giardino

NERETO - Trovato morto nel giardino di casa a Nereto, in provincia di Teramo. Era a terra, con tracce di sangue sul davanti del corpo come se fosse caduto battendo la testa. O, peggio, aggredito.

Cosa è successo

Sabato mattina alle 8,30 è stata la moglie a scoprire il corpo senza vita di Mauro Valerii, 60 anni. Era riverso nel giardino della sua abitazione, in via Capo di Valle a Nereto. Sul posto il pm Davide Rosati. La morte in un primo momento aveva circostanze poco chiare tanto da far pensare a un'aggressione o un decesso violento. Specie dopo che la moglie durante la notte - ha riferito ai carabinieri - avrebbe detto al marito: «Senti, i cani abbaiano, cosa sta succedendo?».

L'uomo sarebbe uscito fuori per controllare i cani, questa mattina il rinvenimento del cadavere. Sul posto oltre al pm e i carabinieri della Scientifica. I primi accertamenti avrebbero escluso una morte violenta, si tratterebbe di un decesso naturale forse dovuto a una caduta nella notte, ma molto più probabilmente a un malore improvviso che avrebbe causato anche la presenza di sangue. Per fugare ogni dubbio il pm ha comunque disposto l'autopsia affidata al dottor Sciarra per lunedì.