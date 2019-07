Morto Francesco Saverio Borrelli, l'ex magistrato a capo del pool di Mani Pulite

La storia diè quella di chi è sempre rimasto in prima linea a difendere i suoi uomini: resta in trincea fino alla pensione nel 2002, raggiunta per limiti d'età, quando l'aria che si respira nel Paese è profondamente cambiata e per chi veste la toga sono pochi gli applausi. A differenza di altri magistrati non ha mai accettato candidature politiche. Nel suo curriculum, fuori dal Palazzo di giustizia, c'è l'incarico come capo dell'ufficio indagini della Figc, affidatogli nel 2006, dopo uno scandalo nel mondo del calcio, e il ruolo di presidente del Conservatorio di Milano, ricoperto per tre anni a partire dal 2007.Amante della musica - era diplomato da privatista in pianoforte - con la moglie era un habitué della Prima alla Scala e non è un caso che la sua biografia si intitoli 'Borrelli: direttore d'orchestrà. Tra le sue passioni anche la montagna. In una vecchia intervista,diceva di sé: «Sono un mediocre pianista, un pessimo cavaliere, un pessimo alpinista, un dilettante di professione, ma mi piacciono tante cose che non faccio in tempo ad essere professionista in tutto».