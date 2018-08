Morto Emiddio Novi, ex senatore: travolto da camion della spazzatura

Emiddio Novi, politico 72enne ed ex parlamentare di Forza Italia per quattro legislature, è stato travolto e ucciso stamane da un mezzo della nettezza urbana a Sant'Agata di Puglia (Foggia). La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità dell'incidente. Novi era nato a Sant'Agata di Puglia nel 1946 e da giornalista era stato per il Roma coordinatore dei servizi Interni, Esteri ed Economia e inviato negli Stati Uniti; aveva diretto Il Giornale di Napoli e collaborato a Il Borghese, La Notte e Il Giornale d'Italia.



Era stato eletto deputato nel 1994 e senatore dal 1996 al 2008, sempre con Forza Italia. È stato anche candidato sindaco del centrodestra nel 1997 a Napoli. Animatore in gioventù del sodalizio 'Università europea' nell'ateneo partenopeo, collegato a Giovane Europa dell'intellettuale belga Jean Thiriart, aveva nel 2012 scritto il saggio La dittatura dei banchieri per l'editore Controcorrente.



IL CORDOGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI «L'incidente mortale avvenuto in Puglia ci ha tolto Emiddio Novi, che prima ancora di essere prestato alla politica e al Parlamento è stato un professionista di grande spessore con cui tanti colleghi hanno avuto l'onore di condividere indimenticabili esperienze nei quotidiani napoletani». Così in una nota l'Ordine nazionale dei giornalisti e l'Ordine regionale della Campania, che «con dolore si stringono intorno al collega Errico e a tutta la famiglia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA