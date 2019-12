Morto Davide Vannoni, l'inventore del contestato metodo Stamina

TORINO - Morto Vannoni, l'uomo del metodo Stamina. Davide Vannoni, l'inventore controverso metodo Stamina, è morto oggi a Torino dopo un lungo ricovero in ospedale dovuto a una malattia incurabile.

Davide Vannoni, 53 anni, aveva sperimentato personalmente una terapia in Ucraina: riteneva di aver avuto degli benefici, così poi decise di importare in Italia la cura alternativa a base di staminali. La sua idea è che le cellule staminali (in particolare quelle di un certo tipo, dette mesenchimali) possano curare le malattie, specie quelle neurodegenerative.

