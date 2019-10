Va a castagne, cade e si riprende: scivola ancora e muore poche ore dopo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tarcento (UD) - Tragedia in Friuli: è stato ritrovato senza vita, il 74enne residente a Milano, scomparso ieri pomeriggio durante un'escursione per raccogliere castagne con un amico mentre la moglie li aspettava a casa.Il ritrovamento è avvenuto circa alle 9.30 di questa mattina, grazie alla squadra forre del, che aveva iniziato a percorrere il greto del torrente Torre. L'uomo è stato rinvenuto in una pozza del torrente, a circa duecento meri dal punto in cui era stato avvistato ieri pomeriggio intorno alle 18 da un passante residente nei dintorni.Da una prima ricognizione del contesto non sembra che l'uomo sia nuovamente scivolato, ma è più probabile che le conseguenze della prima caduta gli abbiano procurato un malore e che si sia accasciato dopo essere sceso da dove era stato visto l'ultima volta in vita. Le indagini sono a carico della Guardia di Finanza. Intanto è stata consentita dalle autorità la rimozione del corpo dell'uomo, che verrà portato al più vicino obitorio.