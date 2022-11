Febbre alta e arresto cardiaco: muore un bambino di 10 anni, disposta l'autopsia

LEGNANO - Un bambino di 10 anni è morto a Legnano. Colpito da un forte attacco febbrile, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale, ma si è aggravato durante il tragitto andando in arresto cardiaco. Una volta arrivato al pronto soccorso è stato preso in carico dai medici, che non sono riusciti a salvargli la vita.

Cosa è successo

La morte del ragazzino, che frequentava le elementari a Legnano, dovrà essere chiarita con un'autopsia che sarà effettuata tra mercoledì e giovedì. Dopo giorni di febbre e l'aggravamento improvviso, i famigliari hanno deciso di portarlo in ospedale. Così hanno chiamato il 118, ma nel viaggio verso il pronto soccorso le condizioni del bambino sono peggiorate, tanto da andare in arresto cardiaco.

Arrivato all'ospedale poco prima delle 7 di domenica mattina, è stato preso in consegna dai medici che per 40 minuti circa hanno praticato le manovre per la rianimazione, rivelatesi inutili. Alla fine non è rimasto altro che costatare il decesso.