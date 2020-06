Stroncato da malore in bagno, 35enne trovato morto dai familiari

ROVIGO - Un malore lo ha stroncato mentre era nel bagno di casa. Così ha perso la vita U. M., 35 anni, trovato morto dai famigliari. Nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Rovigo sono intervenuti nell'abitazione della famiglia dove si era verificata la tragedia.

LEGGI ANCHE:

Prima abusa di alcol poi cammina al centro della strada e sferra un pugno ad un automobilista

Sono in corso indagini per accertare le effettive cause della morta. Gli inquirenti sostengono che sembrerebbero riconducibili ad una possibile overdose.

Ultimo aggiornamento: 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA