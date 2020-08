Si tuffa nel mare agitato per soccorrere dei bambini: 34enne muore annegato

Un uomo 34 anni è morto annegato questa mattina a Ceriale, in Liguria, nel tentativo di soccorrere dei bambini in difficoltà in mare. Secondo quanto riporta Ivg.it, D.A. - queste le sue iniziali - si sarebbe tuffato in mare all’altezza dei Bagni San Sebastiano, poco dopo le 11.30, dopo aver visto dei bambini in pericolo a causa del forte vento, delle onde e della prossimità degli scogli. Il 34enne, residente proprio a Ceriale, è rimasto in balia delle onde e solo grazie all'intervento di alcuni bagnini sono tutti tornati a riva.

Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimazione da parte degli operatori della Croce Rossa e del 118. Sono in corso indagini da parte della Guardia Costiera, mentre il pm deciderà se disporre o meno l'autopsia sul corpo del deceduto.

