Primo giorno di caccia: malore fatale, si accascia e muore davanti agli amici

MASI -, perde i sensi e non si risveglia più. È morto così ieri mattina a Masi, ottantenne del posto. Per inaugurare la stagione venatoria che si è aperta proprio ieri, i tre avevano rispolverato i fucili e si erano dati appuntamento all'alba, con la speranza di tornare a casa con il carniere pieno. Non potevano certo immaginare che quella prima battuta di caccia si sarebbe trasformata in tragedia.L'anziano è stato colto da un malore sotto gli sguardi impotenti degli altri due compagni, padre e figlio. Erano circa le 8 quando l'uomo, residente in via Carrediana, si è sentito male. I tre stavano setacciando il fondo agricolo di sua proprietà, in via Settepertiche, alla ricerca di qualche preda. All'improvviso Berton si è accasciato a terra. Gli altri due cacciatori si sono avvicinati per capire cosa gli fosse successo: vedendo che l'anziano era stato colto da un malore, hanno chiamato subito i soccorsi. Ma per Berton non c'è stato nulla da fare. Nel giro di qualche minuto il suo cuore ha smesso di battere.