Morto Paco Rabanne, lo stilista spagnolo aveva 88 anni. Metallo, carta e plastica: per Chanel era «il metallurgico della moda»

Paco Rabanne, il cui vero nome era Francisco Rabaneda Cuervo, è morto oggi in Francia, a Portsall. Lo stilista spagnolo aveva 88 anni.

Con profonda tristezza, Puig annuncia il decesso di Paco Rabannè, è scritto in un comunicato del gruppo spagnolo che possiede il marchio dello stilista dal 1987.

Aveva cominciato negli anni '60 creando gioielli per Givenchy, Dior e Balenciaga. Aveva dato vita alla sua casa di moda nel 1966. Rabanne usava per i suoi modelli materiali insoliti come metallo, carta e plastica.

Coco Chanel ribattezzò il collega «il metallurgico della moda». Fu il primo stilista in assoluto ad usare la musica nelle sue sfilate. Ha lavorato anche nel cinema: suoi, ad esempio, i costumi di scena di Barbarella.

El diseñador de moda vasco Francisco Rabaneda Cuervo, conocido como Paco Rabanne, ha muerto este viernes 3 de febrero a los 88 años de edad, según ha confirmado en un comunicado el grupo español Puig, dueño de la marca https://t.co/mg9duzwFLd — El País Gente (@elpais_gente) February 3, 2023

La notizia è comparsa sui profili social di Rabanne con una foto scattata da Nathaniel Goldberg. Si legge: «La Maison Paco Rabanne desidera onorare il suo visionario stilista e fondatore, scomparso oggi all'età di 88 anni. Tra le figure più importanti della moda del XX secolo, la sua eredità rimarrà una costante fonte di ispirazione. Siamo grati a Monsieur Rabanne per aver fondato il nostro patrimonio di avanguardia e per aver definito un futuro di possibilità illimitate».

Un messaggio di lutto è stato postato anche dal ministero della Cultura spagnolo che ricorda il Premio nazionale di disegno della Moda 2010 assegnato proprio a Rabanne.