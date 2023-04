Scopre di avere un tumore, dopo la diagnosi va dalla compagna e le chiede di sposarlo: Diego è morto a 56 anni

Diego Ciuto è morto a 56 anni, ma prima ha fatto una promessa. L'ha fatta all'amore della sua vita, affinché sapesse che la sua anima resterà per sempre con lei, anche oltre la morte. Dopo aver saputo di avere un tumore, le ha chiesto di sposarlo. Dopo le nozze ha lottato con tutte le forze, poi si è arreso alla malattia. Pochi giorni fa, il decesso.

Diego Ciuto, il matrimonio e poi la morte

Diego Ciuto era un'imprenditore e viveva a Teglio Veneto, una piccola località di confine. Ha scoperto di avere un cancro in stato avanzato e poche chance di sopravvivere. Così, tornato a casa, ha chiesto alla compagna Antonia di sposarlo. Il matrimonio si è svolto in un clima di festa, perché così aveva vissuto lui.

«Diego lascia un vuoto immenso, in tutta la nostra località e credo anche nei paesi dei dintorni. Non faceva mai mancare il suo aiuto a chi aveva bisogno. Aveva un'indole buona e più volte lo ha dimostrato. Il passato non centra, conta solo il presente e anche il futuro, perché il bene che ha lasciato rimane – ha detto il sindaco di Teglio Oscar Cicuto – la comunità è affranta. Persone come Diego non ne nascono più». Amava gli animali, aveva un giardino con le caprette e un'asina, alla quale si era affezionato. I funerali saranno celebrati venerdì 28 alle 15, nella chiesa parrocchiale di Teglio Veneto. Riposerà poi per sempre nel cimitero di Teglio.