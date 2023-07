Malore improvviso, Roberto si accascia a terra in casa dopo un viaggio di lavoro: morto a 36 anni

Roberto Viniero è morto a causa di un malore improvviso all'età di 36 anni e a piangerlo, oltre alla sua amata compagna Lorella e a tutti i familiari e amici, saranno anche due comunità. Il giovane imprenditore del ferro, un grande esperto della lavorazione del metallo, infatti, era nato a Caerano San Marco, in provincia di Treviso, ma da anni viveva a Ponzano Veneto.

Malore improvviso, Roberto Vinieri è morto

A stroncarlo, dopo essere tornato da un viaggio di lavoro a Verona, è stato un infarto improvviso.

I funerali

L'imprenditore lascia la mamma Floriana, il papà Franco, il fratello Nicola, i cognati, i nipoti, gli amici e tutti i suoi cari. Il 36enne era molto apprezzato e conosciuto: da tutti è ricordato come un "ragazzo d'oro" e nessuno si capacita di come un uomo giovane, sportivo (faceva palestra e aveva lavorato anche in un negozio di articoli sportivi), possa essere mancato per un infarto.

Per l’ultimo saluto tornerà al suo paese natale Roberto Viniero, morto a soli 36 anni. La tragedia è avvenuta lo scorso mercoledì quando rientrava da un lavoro eseguito a Verona con il suo socio. Una volta varcata la soglia di casa, però, si è accasciato a terra ed è morto. I suoi funerali saranno infatti celebrati domani alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Caerano, dove la salma arriverà dal Ca’ Foncello. E nella stessa, questo sera, verrà recitato un rosario per ricordarlo.