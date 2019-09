Malori in spiaggia per il caldo torrido: turista trovato morto sul materassino in mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

nel Veneziano complice il grande caldo questa mattina, domenica 1 settembre. Il primo alla, dove un uomo di 52 anni di Portogruaro sarebbe stato colto dalo. Inutili i tentativi di rianimazione una volta portato a riva.Una seconda tragedia, poco dopo le 11.30, è avvenuta adove un bagnante è morto anche lui in mare, per annegamento o per un malore. Portato a riva i medici del Suem hanno provato a lungo a rianimarlo, ma senza successo. In questo weekend l'afa e l'alto tasso di umidità con temperature ancora superiori ai 30 gradi non aiutano, soprattutto le persone con problematiche cardiache.