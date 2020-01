Un uomo e una donna trovati morti in casa, si pensa a un omicidio-suicidio

BRINDISI - Giallo in provincia di Brindisi. Un uomo e una donna sono stati trovati morti in una casa di Ceglie Messapica. Accanto ai corpi dei due rumeni è stato rinvenuto un coltello.

Si deve chiarire cosa è successo all'interno dell'appartamento, se i due siano stati uccisi da una terza persona, e dunque si può parlare di duplice omicidio, o se si è trattato di un omicidio-suicidio, ipotesi che al momento sembra più probabile. Sull'episodio indagano i carabinieri. La procura ha incaricato il medico legale di recarsi sul posto per una ispezione.



Ultimo aggiornamento: 15:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA