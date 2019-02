Uccide i genitori e poi si ammazza: i corpi ritrovati in casa dopo giorni

Padre, madre e figlia trovati morti in casa. Una coppia di coniugi anziani e la figlia sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione, ad Asiago (Vicenza) in Veneto. Sul decesso sono in corso indagini, ma al momento si esclude un avvelenamento da monossido di carbonio.



Il rinvenimento è avvenuto intorno alle ore 5.45 di oggi da parte dei vigili del fuoco, chiamati dalla Polizia locale su segnalazione dei vicini, che non avevano notizie della famiglia da qualche giorno. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti. Ancora però non si capisce quali siano le reali cause della morte.



I morti sono una famiglia di Mirano, in provincia a Venezia. Sul posto carabinieri, Suem, polizia locale, vigili del fuoco e il pm Hans Roderich Blattner.



Sono state trovate morte all'interno della seconda casa della famiglia. Si tratta di una famiglia di Mirano (Venezia). Dai primi rilievi di tratterebbe di un duplice omicidio e suicidio. Le vittime sono Lino Marzaro, 85 anni, la moglie 83enne e la figlia Silvia, di 43 anni. Sarebbe stata quest'ultima a uccidere i genitori e poi togliersi la vita. Sul posto carabinieri, Suem, polizia locale, vigili del fuoco e il pm Hans Roderich Blattner.

© RIPRODUZIONE RISERVATA