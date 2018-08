Ragazzi travolti dal torrente in piena Cinque morti in Calabria, 12 in salvo Bimbo in ipotermia, è grave

Il maltempo uccide in Calabria. Giovani escursionisti sono stati sorpresi dalla piena del torrente Raganello a Civita, in provincia di Cosenza. Il gruppo era formato da un quindicina di persone che stavano partecipando ad una visita all'interno dell'area caratterizzata da gole e canyon.

UPDATE [20.08-18:30] Parco Nazionale del Pollino #Civita #Cosenza ondata di piena nelle gole del torrente #Raganello investe 12 escursionisti +4 morti pic.twitter.com/WiSoYgw9or — Emergenza24 (@Emergenza24) 20 agosto 2018

Sarebbero cinque, secondo la protezione civile nazionale, i morti provocati dall'ondata del torrente Raganello a Civita. Tra loro una giovane ragazza non ancora identificata ed il cui corpo è stato recuperato. Altre 12 persone sono state individuate e sono in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. C'è incertezza sul numero di eventuali dispersi per l'ondata di piena. Il problema è dato dal fatto che non è certo il numero delle persone che si trovavano nelle gole del Raganello un'area naturale protetta istituita meta di decine e decine di turisti quotidianamente che vi vanno a fare escursioni o rafting sul torrente. Sul posto stanno operando Vigili del fuoco, Soccorso alpino, carabinieri e Protezione civile regionale ma nessuno si sbilancia sul numero degli eventuali dispersi. Al momento, secondo quanto si è appreso, le persone individuate e recuperate dai soccorritori sono 12, tra cui un bambino portato in salvo dall'elicottero dei Vigili del fuoco e trasferito in gravi condizioni nell'ospedale di Cosenza per ipotermia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le piogge che si sono abbattute sulla zona hanno provocato l'ingrossamento del letto del torrente. Sul posto stanno intervendo gli operatori del soccorso speleo fluviale dei Vigili del fuoco di Cosenza e i carabinieri. Sulla zona sta operando anche un elicottero.