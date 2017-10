Due persone perdono la vita in mare: si ribalta una barca da diporto

TERMOLI - Un uomo e una donna sono affogati nel pomeriggio di oggi, 12 ottobre, a largo della costa di Termoli, in provincia di Campobasso. L'imbarcazione da diporto su cui si trovava la coppia si è ribaltata nelle acque dell'Adriatico per motivi ancora sconosciuti.



I corpi sono stati recuperati dalla Capitanaria di Porto della cittadina molisana. Insieme alla coppia erano presenti anche un uomo e una donna, sessantenni, anni che dopo il salvataggio della Guardia Costiera sono stati ricoverati presso l'ospedale "San Timoteo" di Termoli in stato di choc.

