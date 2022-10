Muore a 69 anni Marco Vallora: l'eclettico studioso d'arte insegnò anche ad Urbino

PESARO- È morto Marco Vallora, studioso, critico cinematografico, storico dell'arte, che negli anni ha collaborato con molteplici giornali e riviste. Nato il primo gennaio 1953 a Torino, dove si è laureato avendo come relatore Gianni Vattimo, co-relatori Claudio Magris, Gianni Rondolino e Lionello Sozzi, ha lavorato come consulente editoriale da Einaudi, collaborato con La Repubblica, La Stampa, Panorama, L'Europeo, e con gli inserti culturali del Giornale e di Il Sole 24 ore, ma anche con Nuovi Argomenti, Paragone. È stato direttore della rivista di cinema Essai.

Ha curato e introdotto per Einaudi il volume di epistolario di Truffaut, 'Autoritrattò, e per la Longanesi un volume sulla letteratura e la pittura di 'Leo Longanesì, insieme a Giuseppe Appella e ha tenuto corsi di estetica al Politecnico di Milano, e di Storia dell'Arte all'università di Urbino. Tante le mostre che ha curato o presentato in catalogo, con l'eclettismo e la curiosità che hanno caratterizzato tutta la sua vita.