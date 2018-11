Bimbo morto in culla, trovato senza vita dalla mamma Aveva solo cinque mesi

di Domenico Zurlo

BIELLA - Tragico caso di, o, a Strona, nel biellese. Un bimbo di appena cinque mesi è stato trovato morto dalla sua mamma nel suo lettino, questa mattina: la donna ha subito chiesto aiuto, mentre il nonno cercava di rianimare il piccolo, che però era purtroppo già senza vita. Quando i medici del 118 sono arrivati nell'abitazione, non hanno potuto fare altro che constatare la morte del bimbo.Il caso ricorda quello, che vi, della bimba morta mentre dormiva sul divano insieme al papà: in quel caso l'esperto ammoniva di evitare che i bimbi di pochi mesi dormissero nel lettone con i genitori o ricoperti da troppe coperte e piumoni, perché ciò avrebbe comportato un aumento dei rischi. Nel caso di Strona non pare comunque questo il caso.