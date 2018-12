Neonato di due mesi morto nel sonno tragedia nella notte

di Fiorangela d'Amora

Tragedia nella notte ad Agerola, neonato di due mesi muore nel sonno. Il piccolo, primogenito di una coppia di giovanissimi, è deceduto nella culla nel cuore della notte, a nulla sono serviti i soccorsi chiamati dai genitori. Quando alle tre di notte è arrivata la chiamata alla centrale operativa del 118 e l'ambulanza è arrivata ad Agerola il neonato già non respirava più e i medici non hanno potuto che decretarne la morte sul posto.Una tragedia che ha sconvolto la famiglia che vive e lavora nel piccolo comune dei Monti Lattari. Una vicenda sulla quale i genitori del piccolo vogliono vederci chiaro e nelle prossime ore potrebbero dirigersi presso la caserma dei carabinieri per presentare una denuncia e chiedere che venga eseguita l'autopsia sul corpo del neonato.