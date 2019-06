Morte di Eleonora e chemio rifiutata: il pm chiede condanna dei genitori

Eleonora Bottaro, la 18enne di Bagnoli malata di leucemia morta nell'agosto del 2016 per aver rifiutato la chemioterapia,

Secondo la Procura, i genitori hanno costantemente impedito alla ragazza di essere liberamente informata e di fare le proprie scelte in maniera consapevole e libera. «Eleonora - ha spiegato Sanzari in aula - si sentiva nelle mani del padre, il quale decideva ogni terapia, precludendole l'unica che le avrebbe potuto salvare la vita. Eleonora - ha aggiunto il pm - fino a pochi giorni prima di morire, era convinta di guarire, di compiere i suoi 18 anni e di poter andare in vacanza al mare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Al processo di appello in corso a Padova per la morte diil pubblico ministero Sanzari ha chiesto oggi la condanna dei genitori, Lino e Rita Bottaro ad una pena di due anni di reclusione ciascuno per il reato di omicidio colposo. In giornata la replica della difesa. Per i genitori continua il calvario: erano stati prosciolti in primo grado nel novenbre 2017, l'Appello in corso è stato richiesto dalla Procura di Padova.