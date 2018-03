Morte in culla, bimba di un mese trovata senza vita dalla mamma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Alle dieci del mattino un urlo disperato squarcia la tranquillità di un'intera strada. È quello di una povera madre che ha appena trovato morta nella culla la figlioletta nata da 35 giorni. Alle cinque del pomeriggio in quella casa di Riviera Mussato, nel pieno centro della città, regna un silenzio di dolore. Dalla finestra si sente solo la tenera voce di un bimbo di cinque anni. Vuole solamente giocare: per fortuna lui non può rendersi conto della tragedia capitata poche ore prima, nella notte tra giovedì e venerdì.Il cuore della piccola, nata da poco più di un mese, ha smesso di battere apparentemente senza un motivo. È successo tra le quattro, ora dell'ultima poppata, e le dieci, quando la madre si è avvicinata alla culla per controllare come mai non arrivassero segni di vita. Un passante ha lanciato l'allarme sentendo le grida strazianti della donna. I medici hanno tentato in tutti i modi di rianimare la piccola, ma non c'era più nulla da fare. La bimba all'arrivo dei soccorsi era già cianotica e non cosciente. Sarà l'autopsia, in programma lunedì, a stabilire le precise cause del decesso.