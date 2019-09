Ciclista travolto e ucciso da un Suv mentre attraversa la strada di notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TALMASSON - Un anziano di Lestizza è morto travolto da un Suv mentre attraversava in bicicletta la strada regionale 252 a Talmassons. È successo ieri notte, poco prima delle 23.30, all'altezza dell'incrocio con via Cadorna. L'uomo - E.P. le sue iniziali - stava tornando a casa. Aveva trascorso la serata a Talmassons e sulla bicicletta aveva caricato la borsa della spesa. Era solito attraversare la Napoleonica al termine di via Cadorna per poi imboccare una strada sterrata che attraverso la campagna conduce fino a Lestizza. É stato investito da un Suv Mercedes condotto da un automobilista di Fauglis che stava procedendo in direzione Palmanova e nonostante una brusca sterzata non è riuscito a evitare l'impatto. Il ciclista é stato urtato con la parte anteriore destra del veicolo e caricato sul parabrezza. È deceduto all'istante in seguito alle gravi lesioni riportate. L'investitore ha subito chiesto al Nue112 l'invio di un'ambulanza e l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto, per la ricostruzione della dinamica, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Mortegliano e del Norm di Latisana.