Si schianta con la moto contro un palo e muore a 26 anni: addio al foto reporter Nicolò Ulivi

Si schianta con la moto contro un palo della luce e muore sul colpo. Nicolò Ulivi, foto reporter e web creator di 26 anni, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di venerdì in un incidente avvenuto alla periferia di Forlì. Lo schianto è avvenuto nei pressi della frazione di Villanova.

Il giovane si trovava insieme a un amico (ognuno sulla sua moto) quando, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un palo della luce perdendo tragicamente la vita.

Sul posto il personale del 118, che ha provato a salvargli la vita senza riuscirci.

Chi era Nicolò Ulivi

Nicolò era figlio di Deris Ulivi, storico cameraman e collaboratore di Teleromagna. Da lui aveva ereditato la passione che era diventata il suo lavoro. Cordoglio sui social per il giovane, che oltre alla famiglia e gli amici lascia la giovane fidanzata Giulia. Su Instagram appare l'ultima storia social, legata proprio alla sua grande passione per le moto.