Conad ritira dal mercato lotto di Mortadella Bologna: «Rischio microbiologico»

CONAD Soc. Coop. ha ordinato in via precauzionale il richiamo del seguente lotto di produzione: Mortadella Bologna IGP Freschi & Convenienti Conad g 100 Lotto 26937039 cod. EAN 8003170017634 Da consumarsi pref. entro 01/11/2019 prodotto per Conad da Grandi Salumifici Italiani S.p.A. – Via Gandiolo, 2/A – Noceto (PR)

Nel lotto è stata riscontrata una non conformità (presenza di microrganismi potenzialmente patogeni). Al fine di tutelare la sicurezza dei consumatori, raccomandiamo ai clienti che fossero in possesso di confezioni appartenenti al medesimo lotto di riconsegnarlo in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione con altro prodotto o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato

.

ritira dal mercato un lotto di produzione della: con una nota sul sito ufficiale, la catena di supermercati ha annunciato il ritiro immediato di un lotto di mortadella confezionata, per possibile rischio microbiologico. Il ritiro è stato deciso in seguito ad alcuni test del produttore che hanno riscontrato la presenza di», si legge nella nota sul sito ufficiale Conad.