Valentina, mamma di 41 anni, uccisa dal Covid: da un anno lottava contro la leucemia

FIUMICELLO VILLA VICENTINA - Da un anno lottava contro la leucemia: non è riuscita a sopravvivere al Covid. Valentina Zollia, mamma 41enne nata a Monfalcone ma legata dall’infanzia a Duino Aurisina, è morta domenica 27 marzo ieri per complicazioni dovute al virus. Valentina un anno fa aveva scoperto di avere la leucemia: il suo fisico, già indebolito, non ha retto, nonostante avesse fatto le tre dosi di vaccino. Abitava a Fiumicello insieme ai due figli di 10 e 12 anni. Dopo aver lavorato al Bowling di Duino, ora era impegnata si era trasferita al Mercatone Uno di Monfalcone.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Omicron, il rischio di reinfezione è 10 volte maggiore della... LA PANDEMIA Covid, primo giorno fuori dallo stato d'emergenza: nelle Marche...

I funerali saranno celebrati nella chiesa Maria Madre di Ronchi dei Legionari, comune dove risiede attualmente l’ex marito Giovanni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA