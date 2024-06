Maria Petrucci, morta la 97enne aggredita dal cane del nipote: i carabinieri erano intervenuti sparando all'animale

È morta ieri sera Maria Petrucci, la 97enne di Alessano, in provincia di Lecce, aggredita giovedì scorso nella propria abitazione dal cane corso di suo nipote. La donna aveva riportato ferite profonde a volto e testa ed era perciò stata portata d'urgenza all'ospedale di Tricase, dove era stata sottoposta ad intervento chirurgico per poi essere trasferita nella rianimazione dell'ospedale di Lecce, dove purtroppo ieri è deceduta.

La vicenda

Era stata azzannata dal cane corso di suo nipote a casa propria.

La donna, che era in compagnia del padrone del cane e di un'altra persona che viveva con lei, aveva riportato gravi ferite. Le urla dell'anziana avevano attirato l'attenzione dei carabinieri, che si trovavano proprio vicino all'abitazione della 97enne. Quando i miliari sono intervenuti hanno trovato il cane ancora intento ad aggredire la donna e avevano in un primo momento tentato di allontanarlo con un bastone. Successivamente però sono stati costretti a sparare al cane che si è rifugiato in un'altra stanza. Ora il cane, ancora gravemente ferito, è stato preso in consegna dal servizio veterinario dell'Asl.