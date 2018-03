Isabella muore a 12 anni Un tumore la stronca in soli nove mesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PADOVA - Dodici anni, morta per unin nove mesi. Una battaglia condotta sempre con il sorriso sulle labbra, quella di, dodici anni compiuti ad ottobre. Mai un cedimento, ma al contrario una grinta che riusciva a trasmettere a chi le stava accanto. Ma quel sorriso si è spento giovedì all’Hospice pediatrico di Padova: la ragazzina si è arresa al terribile male che le era stato diagnosticato nove mesi fa.Un lutto straziante che ha provocato profondo dolore in due comunità, quella di Abano dove la famiglia Zanardo risiede, nella frazione di Monterosso, e quella di Montegrotto: la madre è infatti figlia di Giuliano Guariento, albergatore sampietrino. «Dopo la diagnosi, Isabella aveva intrapreso in agosto un ciclo di cure che ci aveva dato qualche speranza - racconta il padre - A gennaio, purtroppo, la situazione è improvvisamente precipitata fino all’esito cui tutti noi, oramai, eravamo preparati. Isabella è sempre stata molto forte, fino alla fine ha affrontato questo calvario col sorriso sulle labbra. Teneva questo atteggiamento con tutti: la sua famiglia, ma anche i medici e gli infermieri dell’Hospice pediatrico che l’hanno seguita con una enorme dedizione».