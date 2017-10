La compagna di scuola la investe e poi scappa Morta la 14enne ferita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONZA - Non ce l'ha fatta. È morta la ragazza di 14 anni di Vimercate (Monza), investita sulle strisce pedonali da una studentessa di 19 anni di Brugherio (Monza) che poi è fuggita, lo scorso 14 ottobre in piazza Marconi a Vimercate.A comunicarlo è la direzione ospedaliera del Niguarda di Milano, dove la giovanissima è arrivata in condizioni gravissime subito dopo il grave investimento.Stando a quanto rilevato dai medici di Niguarda, l'attività cerebrale della quattordicenne sarebbe cessata questa mattina. Successivamente al canonico periodo di «osservazione breve» di sei ore, è stato constatato il suo decesso.