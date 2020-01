Giocatrice di rugby morta sette giorni dopo l'intervento per l'appendicite: Lisa aveva 18 anni

ALPAGO - Muore nel sonno a soli sette giorni da un intervento di appendicite all'ospedale di Belluno. La vittima è Lisa Collazuol, 18 anni, di Tignes, ex giocatrice di rugby e studentessa di Scienze Umane. La salma è a disposizione della magistratura che ha ordinato l'autopsia per capire cause ed eventuali responsabilità nel decesso della giovane. Ultimo aggiornamento: 30 Gennaio, 12:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA