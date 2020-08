Jesolo: malore improvviso al risveglio, 44enne muore tra le braccia del compagno in vacanza

Colta da malore al risveglio, 44enne muore tra le braccia del compagno. La tragedia si è consumata stamattina a Jesolo (Venezia). La coppia con un gruppo di amici era arrivata nella cittadina turistica per passare le vacanze di Ferragosto. La vittima abitava a Brugnera, nel Pordenonese.

Al risveglio, verso le 8, la donna si è sentita male. Subito è stato allertato il 118 che ha inviato i sanitari del locale Pronto soccorso che al loro arrivo hanno subito appurato la gravità. Allertati i colleghi di Treviso per il trasferimento in elicottero, il personale sanitario ha avviato le pratiche rianimatorie.

Nel frattempo la donna è stata portata in codice rosso all'ospedale. Nonostante ogni sforzo purtroppo la 44enne è deceduta. Non è chiara la causa del decesso per il quale serviranno ulteriori accertamenti.

Ultimo aggiornamento: 16:46

