Va in ospedale con forti dolori al braccio ma viene dimessa due volte: Paula Almeida muore a 37 anni

È stata trovata senza vita mercoledì mattina nel letto di casa Paula Almeida, mamma di 37 anni. La donna prima di morire si era recata due volte al Pronto soccorso dell’ospedale di Mantova lamentando forti dolori al braccio, ma entrambe le volte era stata mandata a casa.

La vicenda

La donna di origine brasiliane, e madre di due figli, residente nel quartiere Cittadella di Mantova è stata trovata dal marito. La Procura ha immediatamente disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso, forse un malore, e il tutto al momento è al vaglio della Questura. La 37enne era stata in ospedale per la prima volta lunedì ed era stata dimessa in codice verde. I dolori al braccio però sono continuati, così la notte tra martedì e mercoledì Paula si è ripresentata in Pronto Soccorso, questa volta trasportata in ambulanza, con fortissimi dolori al torace e al braccio sinistro.

La donna in ospedale viene sottoposta ad alcune visite e a una flebo con ansiolitici per via dello stato di agitazione in cui si trovava in quel momento. Dopo poco però, come confermato dal personale ospedaliero, avrebbe deciso lei stessa di lasciare il Pronto soccorso per fare ritorno a casa. Rientrata presso la sua abitazione si sarebbe messa a dormire per poi non svegliarsi più. La famiglia della 37enne si è inoltre affidata ad un legale ed è assistita dall’associazione Piccolo Brasile, fondata a Mantova alcuni anni fa. L'obiettivo della famiglia e di stabilire se le cause del decesso siano da riscontrare in mancate diagnosi da parte dell'ospedale.