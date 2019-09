Auto nella scarpata mentre vanno alla festa, Lucia muore a 18 anni. Feriti 5 amici

La loro auto finisce nella scarpata mentre i giovani vanno alla, emuore a 18 anni. Feriti 5 amici. Non aveva ancora compiuto 19 annila ragazza morta questa notte nell'incidente in, dove l'auto - una Subaru Forester - sulla quale viaggiava assieme ad altri 5 giovani è finita in una

. La ragazza e gli altri giovani coinvolti nell'vivevano tutti a) e stavano andando a unain una malga.La vittima lavorava come cameriera in une gli altri amici, tre ragazzi e due ragazze (un 20enne e quattro 19enni) sono andati a prenderla per poi salire alla malga, ma durante il tragitto l'auto (che è), guidata da un ragazzo di 19 anni, è uscita di strada percorrendo un tratto sterrato in Contrada Tinazzo finendo in un pendio e la ragazza è morta sul colpo.Secondo quanto si è appreso l'incidente sarebbe avvenuto verso la mezzanotte, ma l'allarme è scattato più tardi, alle 2:30, quando il meno grave dei feriti è riuscito a raggiungere la malga facendo partire i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Bosco Chiesanuova. I feriti sono ricoverati a Verona all'ospedale di Borgo Trento e al Policlinico di Borgo Roma e all'ospedale di Villafranca di Verona, tre sono in gravi condizioni e per loro la prognosi è riservata.